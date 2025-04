Per E-Mail teilen

Legende: Grosse Freude bei Juventus Turin Auch bei Viola Calligaris im Hintergrund. IMAGO / Sportimage

Nach zwei Jahren auf Rang 2 sind die Frauen von Juventus Turin wieder zurück auf dem italienischen Thron. Nach 24 absolvierten Partien sind die Turinerinnen mit den beiden Schweizerinnen Viola Calligaris und Alisha Lehmann nicht mehr vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen. Inter Mailand hat zwar noch vier Spiele auszutragen, aber bereits 13 Zähler Rückstand.

Mit einem 2:0-Heimsieg gegen AC Mailand machte Juve den Titel am Freitagabend dingfest. Die Liga-Toptorschützin Cristiana Girelli sorgte mit einem Penaltytor kurz vor und einem Treffer kurz nach der Pause für die Entscheidung in der Partie.

Calligaris und Lehmann auf dem Platz

Als Aussenverteidigerin spielte Calligaris durch, es war ihr erster Einsatz für Juve seit Anfang Februar. Lehmann wurde in der 82. Minute für die Schlussphase eingewechselt. Auch sie hatte ihre letzten Meisterschaftsminuten Anfang Februar gesammelt.

Noch zwei Meisterschaftsspiele und der Cupfinal stehen für die Juve-Spielerinnen noch an. Danach steht im Sommer die EURO in der Schweiz an.