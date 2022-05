Martina Moser hängt die Fussballschuhe an den Nagel

Legende: Der 4. Meistertitel wäre die Krönung der Karriere Martina Moser. Freshfocus/Andy Mueller

Nach insgesamt 21 Jahren tritt Martina Moser zum Ende dieser Saison zurück. Nach über 200 Bundesliga-Spielen und über 135 Partien mit den FCZ Frauen, bislang drei Meistertiteln und vier Cup-Trophäen zieht sie einen Schlussstrich.

Die Burgdorferin blickt auf eine facettenreiche Karriere zurück. Bereits mit 15 war sie Stammspielerin beim damaligen Nati-B-Klub Rot-Schwarz Thun. 2006 feierte sie mit Luzern ihren ersten von drei Meistertiteln. 2007 wechselte die Mittelfeldspielerin nach Deutschland und spielte dort bei Freiburg, Wolfsburg und Hoffenheim.

Gibt's den Meistertitel als Krönung?

2017 kehrte sie in die Schweiz zurück und spielt seither für den FC Zürich. Ende April hat Moser das Team zum Cup-Triumph geschossen. Mittlerweile hat sie mit dem FCZ den Vorstoss in den Playoff-Halbfinal geschafft und trifft dort am 21. und 28. Mai im Stadtderby auf GC.

Für die Schweizer Nationalmannschaft bestritt Moser bis zum Rücktritt im Jahr 2017 129 Partien (20 Tore). Bis 2018, als Lara Dickenmann (135 Spiele) sie ablöste, war sie Rekord-Nationalspielerin.

03:08 Video Archiv: Martina Moser im Porträt Aus Sport-Clip vom 04.12.2020. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 8 Sekunden.