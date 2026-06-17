Nach 4 Jahren in Frankreich kehrt die Schweizer Nationalspielerin Meriame Terchoun in die Women's Super League zurück.

Legende: Kehrt in die Schweiz zurück Meriame Terchoun. Freshfocus/Toto Marti

Servette Chênois hat am Mittwoch die Verpflichtung von Meriame Terchoun bekanntgegeben. Die 30-jährige Nati-Stürmerin wechselt nach vier Spielzeiten bei Dijon zu den Genferinnen, die in der abgelaufenen Saison das Double gewonnen hatten. Details zur Vertragslaufzeit wurden keine genannt.

Terchoun hatte ihre Karriere 2012 bei den FCZ Frauen lanciert. Nach einem kurzen Abstecher zum FC Basel kehrte sie 2017 zum FCZ zurück. Mit den Zürcherinnen gewann sie insgesamt 8 Mal den Schweizer Meistertitel und 7 Mal den Cup, erlitt zwischen 2016 und 2019 aber auch drei Kreuzbandrisse.

2022 verliess Terchoun den FCZ in Richtung Frankreich. Im April dieses Jahres war bekannt geworden, dass sich der Klub in finanzieller Schieflage befindet. Terchoun hatte die Trägheit der Klubspitze und die nicht professionellen Bedingungen öffentlich kritisiert.

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Für die Nati ist Terchoun bisher 46 Mal zum Einsatz gekommen (3 Tore). Bei den letzten beiden Zusammenzügen war sie von Trainer Rafel Navarro nicht berücksichtigt worden.