Legende: Muss sich weiter in Geduld üben Lia Wälti. imago images/Every Second Media

Am Sonntag feierte das Frauen-Team von Arsenal im Testspiel gegen Washington Spirit einen 2:1-Erfolg. Der Klub aus London befindet sich aktuell auf einer USA-Reise und lancierte die Saisonvorbereitung mit dem Sieg in der amerikanischen Hauptstadt ideal. Am kommenden Sonntag steht wiederum in Washington ein Test gegen Chelsea an.

Seit März ausser gefecht

In den USA mit dabei ist auch Lia Wälti. Die Kapitänin der Schweizer Nati machte die Reise mit, obwohl sie immer noch verletzt ist. Im März hatte sie sich im Training eine Knieverletzung zugezogen, seither hat sie aufgrund der hartnäckigen Blessur keine Partie mehr bestritten. So verpasste sie unter anderem die ganze EM-Qualifikation mit der Schweiz.

Baldige Rückkehr oder noch Monate out?

Zum Zeitpunkt ihrer Rückkehr kann Wälti denn auch keine konkreten Angaben machen. Wie die 31-Jährige gegenüber SRF mitteilte, sei die Situation weiterhin unklar. So könne es sein, dass sie schon bald wieder auf dem Platz stehen werde. Allerdings sei es auch möglich, dass sie sich noch ein paar Monate gedulden müsse.