Florijana Ismaili wurde am Samstag nach einem Badeunfall im Comersee als vermisst gemeldet, die Polizei suchte seitdem intensiv nach der Schweizer Nationalspielerin. Drei Tage später ist die schlimmste Befürchtung eingetroffen: Rettungskräfte bargen ihre Leiche am Dienstag aus 204 Metern Tiefe. Dies bestätigten die italienischen Behörden gegenüber SRF.

Laut italienischen Medienberichten hatte sich Ismaili mit einer Freundin ein Boot gemietet. Nach einem Sprung in den See war Ismaili nicht mehr aufgetaucht, woraufhin ihre Freundin die Polizei alarmiert hatte.

YB-Captain und langjährige Nationalspielerin

Ismaili stand seit 2011 beim Frauenteam der Young Boys unter Vertrag und war Captain. Im Januar 2014 debütierte die Mittelfeldspielerin in der Nationalmannschaft, für die sie in 33 Partien auflief.

An der WM 2015 in Kanada gehörte Ismaili zum Aufgebot, wurde jedoch nicht eingesetzt. Ihr letztes Länderspiel für die Schweiz hatte Ismaili erst am 14. Juni bestritten: In Serbien stand sie bis zur 59. Minute auf dem Platz.