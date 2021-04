Am kommenden Sonntag ist es soweit: Die Frauen-Nationalmannschaft aus Liechtenstein gibt ihr Debüt.

Eigentlich wäre es erst im Juni zum Debüt der liechtensteinischen Frauen-Nationalmannschaft gekommen. Doch vergangenen Monat flatterte eine Spielanfrage aus Luxemburg herein – und so geht es für die Liechtensteinerinnen bereits am 11. April im heimischen Eschen los.

«Es hat eine extreme Nervosität und Hektik ausgelöst», so Philipp Riedener, Trainer der Liechtensteiner Equipe, «aber auch viel Energie freigesetzt.» Es habe zuvor an Spannung gefehlt, die seit dem Zusammenzug am Ostermontag wieder spürbar sei.

Wie sich die Mannschaft auf das Duell mit Luxemburg vorbereitet und wie gross die Unterschiede innerhalb des Teams sind, können Sie im Audiobeitrag oben hören.