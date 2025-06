Legende: Nach dem Jubel ist vor dem Europacup Die YB Frauen sind in der CL-Quali engagiert. KEYSTONE/Anthony Anex

Die Schweizer Meisterinnen bekommen es in der 2. Quali-Runde zunächst mit Apollon Limassol (CYP) zu tun. Zweiter Gegner der YB Frauen wird entweder Fortuna Hjörring (DEN) oder Hibernian (SCO) sein. Das hat die Auslosung am Dienstag im Uefa-Hauptquartier in Nyon ergeben.

Die 1. und 2. Quali-Runde werden in Mini-Turnieren mit 4 Teams mit Halbfinals und Final ausgetragen. Die Partien der 2. Runde sind für den 27. August und den 30. August terminiert. Der Gewinner erreicht die 3. und letzte Runde, in der in Hin- und Rückspiel um die Teilnahme an der neu gestalteten Champions League gekämpft wird. Die Teams, die in der 2. Quali-Runde ausscheiden, haben die Teilnahme am neu geschaffenen Women's Europa Cup auf sicher.

Das neue Konzept der Champions League sieht wie im Männer-Pendant zunächst eine Ligaphase mit 18 Teams vor. Jede Equipe bestreitet 6 Spiele, je 3 zu Hause und auswärts. Das Klassement wird in einer einheitlichen Rangliste erstellt. Die ersten Vier qualifizieren sich für die Viertelfinals, die Teams auf den Plätzen 5 bis 12 machen in Playoffs die verbleibenden 4 Plätze unter sich aus.