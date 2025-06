Die YB Frauen kennen ihre 1. Gegnerinnen in der Champions-League-Quali. Zudem gibt es neu auch einen Women's Europa Cup.

YB Frauen in der CL-Quali: Limassol, danach 2 weitere Hürden

Legende: Nach dem Jubel ist vor dem Europacup Die YB Frauen sind in der CL-Quali engagiert. KEYSTONE/Anthony Anex

Die Schweizer Meisterinnen bekommen es in der 2. Quali-Runde mit Apollon Limassol (CYP) zu tun. Zweiter Gegner der YB Frauen wird entweder Fortuna Hjörring (DEN) oder Hibernian (SCO) sein. Das hat die Auslosung am Dienstag in Nyon ergeben.

Die 1. und 2. Quali-Runde werden in Mini-Turnieren mit 4 Teams mit Halbfinals und Final ausgetragen. Die Partien der 2. Runde sind für den 27. und den 30. August terminiert. Die Siegerinnen des Mini-Turniers qualifizieren sich für die dritte Qualifikationsrunde der Women’s Champions League, die am 10./11. und 17./18. September in Hin- und Rückspiel ausgetragen wird.

CL in neuem Format

Die Zweitplatzierten steigen in der zweiten Qualifikationsrunde (7./8. und 15./16. Oktober) des neu geschaffenen UEFA Women’s Europa Cups (UWEC) ein, während die Drittplatzierten in der ersten Qualifikationsrunde des Europa Cups (10./11. und 17./18. September 2025) weiterspielen.

Das neue Konzept der Champions League sieht wie im Männer-Pendant zunächst eine Ligaphase mit 18 Teams vor. Jede Equipe bestreitet 6 Spiele.