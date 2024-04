Ramona Bachmann verlässt PSG und wechselt per sofort in die nordamerikanische Fussball-Liga zu Houston Dash.

In der National Women's Soccer League (NWSL) erhält die 33-Jährige einen Vertrag über 3 Jahre.

Ein Jahr vor der Heim-EM wagt die Offensiv-Spielerin damit noch einmal ein grosses Abenteuer.

Immer seltener kam Ramona Bachmann zuletzt für PSG zum Einsatz. Und dies, obwohl sie sich in der Lage gefühlt habe, ihrem Team mit Topleistungen helfen zu können. Nun entzieht sich die Innerschweizerin dieser vertrackten Situation und wechselt mit einem 3-Jahresvertrag zu Houston Dash in die nordamerikanische Profi-Liga NWSL.

06:03 Video Ramona Bachmann erklärt ihren Wechsel in die USA Aus Sport-Clip vom 03.04.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 3 Sekunden.

«Das Angebot lag schon seit letztem Jahr auf dem Tisch», verriet Bachmann nun am Rande des Nati-Zusammenzugs in Pfäffikon/SZ. In Paris gehalten habe sie bis zuletzt die Aussicht auf den Titel in der Champions League. Jene grosse Trophäe, die ihr noch fehlt.

01:47 Video SRF-Reporterin Degen: «Finanzieller Aspekt nicht unwesentlich» Aus Sport-Clip vom 03.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 47 Sekunden.

Auch Sundhage riet zum Wechsel

Am Ende sei ihr die persönliche Zufriedenheit jedoch wichtiger. Auch die Tatsache, dass man ihr mit 33 Jahren noch einen Vertrag über 3 Jahre offeriert habe, habe sie überzeugt. Bei einem jungen Team mit dem neuen spanischen Trainer Fran Alonso, der ihrem Spielstil entsprechend spielen lasse, hofft Bachmann, mit Toren und Assists zu Erfolgen beizutragen. In den 3 Partien in der laufenden Saison hat Houston 4 Punkte gesammelt.

Legende: Sitzt schon auf gepackten Koffern Ramona Bachmann. Toto Marti/Blick/Freshfocus

Dass der Wechsel ein Jahr vor der EM in der Schweiz zustande kommt, scheint für Bachmann kein Problem darzustellen. Sie habe Nati-Trainerin Pia Sundhage, die lange die USA trainiert hatte, gar beim ersten telefonischen Kontakt über das Interesse aus Übersee ins Bild gesetzt und ihre Meinung abgeholt.

Nur das Visum fehlt noch

Bachmann und ihre Frau sitzen bereits auf gepackten Koffern. Wenn der Nati-Zusammenzug mit den beiden Partien gegen die Türkei und Aserbaidschan durch ist, dürfte auch das Visum da sein und das Abenteuer in den USA starten.

Ob es der letzte Wechsel in der grossen Karriere Bachmanns ist, will sie noch nicht entscheiden. «So lange mein Körper noch mitmacht und ich motiviert bin, will ich spielen», erklärt sie. Das erste Pflichtspiel mit Houston steht am 12. April zuhause gegen Washington Spirit an.