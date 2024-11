Per E-Mail teilen

WSL: FCB jetzt knapp vor einem Quartett

Der FC Basel hat das Nachtragsspiel bei Rapperswil-Jona diskussionlos 3:0 gewonnen. Damit steht das Team von Trainerin Kim Kulig nach 10 Runden in der Women's Super League alleine an der Tabellenspitze (22 Punkte). Vier Teams folgen mit nur wenig Rückstand: Servette (21), YB (20) und St. Gallen sowie Zürich (beide 19). Ein Doppelschlag sorgte nach einer Stunde für die Entscheidung. Zunächst traf Antonia Baass nach feinem Doppelpass mit Milena Nikolic. Nur kurze Zeit später versenkte Verteidigerin Olivia Wos einen Freistoss direkt. Andela Krstic (26.) hatte die Baslerinnen in Führung geschossen.

Legende: Erzielte das 2:0 Antonia Baass (links/Archivbild). Keystone/Urs Flüeler

Champions League: Lyon top

Rekordsieger Lyon (8 CL-Titel) hat im Spitzenkampf der Gruppe A einen 3:0-Auswärtssieg bei der Roma gefeiert. Der 21-jährigen Mittelstürmerin Melchie Dumornay aus Haiti gelang in der ersten Halbzeit ein Doppelpack. Eseosa Aigbogun kam bei den Italienerinnen nicht zum Einsatz. Stürmerin Alayah Pilgrim (rekonvaleszent) figurierte nicht im Aufgebot. Die 18-jährige Yasmine Ammar durfte bei Lyon als dritte Torhüterin auf der Bank Platz nehmen. Die Französinnen haben nach 3 Runden 9 Punkte auf dem Konto.