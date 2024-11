Per E-Mail teilen

Legende: Sie und ihre Frankfurter Teamkolleginnen profitierten Géraldine Reuteler. imago images/foto2press

Bundesliga: Frankfurt im Glück

Dank eines kuriosen Handspenaltys bleibt Eintracht Frankfurt in der Frauen-Bundesliga an Leader Wolfsburg dran. Beim 1:0 bei der TSG Hoffenheim profitierte Siegtorschützin Sara Doorsoun von einem Aussetzer von TSG-Abwehrspielerin Marta Cazalla. Die 27-Jährige stoppte den Ball im eigenen Strafraum mit der rechten Hand, nachdem ihr Torhüterin Laura Dick den Ball zugerollt hatte. Offenbar hatte Cazalla gedacht, der Ball sei zuvor im Aus gewesen – was aber nicht der Fall war.

Bundesliga: Wolfsburg siegt trotz Bock

In der Tabelle liegen die Frankfurterinnen damit weiter zwei Punkte hinter Vizemeister Wolfsburg, der zuvor 3:1 gegen Schlusslicht Turbine Potsdam gewonnen hatte. Die ehemalige Nationaltorhüterin Merle Frohms ermöglichte Potsdam das erste Saisontor, indem sie einen eigentlich harmlosen Freistoss von Lina Vianden (70.) unterschätzte.

Bundesliga: Bayern-Keeperin schwer erkrankt

Bei Maria Luisa Grohs ist ein bösartiger Tumor diagnostiziert worden. Die Torhüterin von Bayern München muss nun intensiv behandelt werden, für diesen schwierigen Weg sichern ihr die Bayern-Verantwortlichen jede Unterstützung zu.