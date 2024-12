Legende: Ab der Rückrunde im Basel-Trikot tätig Mittelfeld-Talent Lia Kamber. Freshfocus/Martin Meienberger

Women's Super League: Kamber zu Basel

Lia Kamber verlässt den FC Luzern und schliesst sich endgültig dem FC Basel an. Die 18-jährige Mittelfeldspielerin war bereits in der Vorrunde auf Leihbasis für die Luzernerinnen tätig gewesen. Kamber absolvierte während 2,5 Jahren 56 Pflichtspiele und erzielte dabei 6 Tore. In dieser Phase avancierte sie zur Nationalspielerin (2 Einsätze). Bei Basel unterschrieb sie bis 2027.

Women's Super League: Neuer Trainer für GC

Die GC Frauen haben einen neuen Cheftrainer. Der 41-jährige Portugiese Joao Paiva übernimmt ab sofort. Bis vor wenigen Tagen war der frühere GC-Profi noch als Trainer bei Langenthal in der 1. Liga tätig gewesen. Über den bisherigen Trainer Gabor Gallai, der am Sonntag im Derby gegen den FCZ noch an der Seitenlinie stand, wurde in der Medienmitteilung kein Wort verloren. Zudem gab GC bekannt, dass Christian Künzli für den Bereich Kommerz als Chief Operating Officer (COO) geholt wurde. Er bildet zusammen mit Erich Vogel (Sportchef) und Heinz Spross (Präsident) die neue Geschäftsleitung.

Nationalteam: Mutterschaftsurlaub für Maglia

U19-Nationaltrainerin Veronica Maglia geht per Ende Jahr in den Mutterschaftsurlaub. Die 35-Jährige hatte zuletzt erfolgreich die Quali für die U19-EM orchestriert. Interimstrainerin für die ersten Zusammenzüge des Jahres 2025 wird die bisherige Assistenztrainerin, Anne Pochert.