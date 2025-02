Per E-Mail teilen

Legende: Traf als Joker zum Schlussstand Sydney Schertenleib. imago images/Sergio Ros

Tor-Premiere für Schertenleib

Sydney Schertenleib hat ihren ersten Treffer im Trikot des FC Barcelona erzielt. Die 18-jährige Zürcherin traf in der spanischen Meisterschaft gegen Madrid CFF in der 88. Minute nach einem schönen Dribbling mit einem präzisen Abschluss von ausserhalb des Strafraums zum 5:1-Schlussstand. Für Schertenleib, die in der 75. Minute eingewechselt worden war, war es der 5. Einsatz für die Katalaninnen.

Reutelers Frankfurt geht gegen Wolfsburg unter

Im Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga hat es für Frankfurt eine empfindliche 1:6-Niederlage gegen Wolfsburg abgesetzt. Das Team mit den Schweizer Nati-Spielerinnen Géraldine Reuteler und Nadine Riesen lag nach 3 Minuten bereits in Rücklage, nach 8 Minuten hiess es 0:2, zur Pause 0:5. In der Tabelle mussten die zweitplatzierten Frankfurterinnen Wolfsburg punktemässig aufschliessen lassen. Leader ist Bayern München, das Bremen (mit Livia Peng im Tor) mit 1:0 bezwang.