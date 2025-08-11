Lehmann-Wechsel offenbar kurz vor Abschluss

Alisha Lehmann hat in den sozialen Medien ihren Abschied von Juventus Turin bekannt gegeben. «Wir waren nicht nur Teamkolleginnen, sondern eine Familie und ich habe Freunde fürs Leben gefunden. Solch einen grossartigen Klub zu verlassen, war keine einfache Entscheidung», schrieb die Schweizer Nationalspielerin. Lehmann war erst im Sommer 2024 von Aston Villa zu Juventus gewechselt. Wo die 26-Jährige ihre Karriere fortsetzen wird, ist noch nicht bekannt. Italienische Medien berichten von einem bevorstehenden Transfer zu Como, dem sechstplatzierten der letztjährigen Saison.