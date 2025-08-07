Legende: Neu die Nummer 24 Die Schweizer Frauen-Nati. Keystone/Michael Buholzer

Nati fällt zurück – Spanien neue Nummer 1

Der erstmalige Einzug in die Viertelfinals einer Europameisterschaft zahlt sich für das Schweizer Frauen-Nationalteam in der Weltrangliste der Fifa nicht aus. Die Equipe von Pia Sundhage fällt um eine Position auf Platz 24 zurück. Angeführt wird das Ranking neu trotz der Finalniederlage von den Weltmeisterinnen aus Spanien, welche die USA nach einem Jahr von der Spitze verdrängten. Europameister England verbesserte sich nach der erfolgreichen Titelverteidigung vom 5. auf den 4. Rang. Die deutschen Frauen fielen nach dem Halbfinal-Out gegen Spanien von Platz 3 auf 5 zurück.