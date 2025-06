Legende: Wird eine «Wölfin» Smilla Vallotto. Keystone/Brynjar Gunnarsson

Vallotto von Schweden nach Deutschland

Smilla Vallotto wechselt in die Bundesliga. Die 21-jährige Schweizer Nationalspielerin stösst zur neuen Saison hin von Hammarby aus Schweden, wo sie in den letzten beiden Saisons engagiert war, zum deutschen Vizemeister. In Wolfsburg unterschrieb sie einen Vertrag bis 2028. «Smilla ist eine kreative offensive Mittelfeldspielerin. Ich bin überzeugt davon, dass sie unserem Team mit ihren Fähigkeiten vom ersten Tag an weiterhelfen kann», sagte Wolfsburgs Frauen-Direktor Ralf Kellermann über die 22-malige Nationalspielerin.