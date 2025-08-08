Legende: Kampflos eine Runde weiter FCL-Torhüterin Laura Schneider. Freshfocus / Martin Meienberger

Cup-Partie Ascona vs. Luzern abgesagt

Ohne zu spielen, haben die Frauen des FC Luzern im Schweizer Cup die 2. Runde erreicht. Wie der SFV am Freitag mitteilte, musste die Erstrunden-Partie gegen Ascona abgesagt werden. Der Tessiner Klub aus der 3. Liga könne Ende August aus «personellen Gründen» nicht antreten. Luzern hatte bereits vor einem Jahr in der ersten Runde Ascona zugelost gekommen. Der Klub aus der Women's Super League entschied die Partie damals mit 5:0 für sich. Im Achtelfinal scheiterten die Innerschweizerinnen dann an Aarau.