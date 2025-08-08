 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

News aus dem Frauenfussball «Personelle Gründe» bei Gegner Ascona: FCL im Cup kampflos weiter

08.08.2025, 09:41

Teilen
Fussballspielerin in dunkelrotem Trikot gestikuliert auf dem Spielfeld.
Legende: Kampflos eine Runde weiter FCL-Torhüterin Laura Schneider. Freshfocus / Martin Meienberger

Cup-Partie Ascona vs. Luzern abgesagt

Ohne zu spielen, haben die Frauen des FC Luzern im Schweizer Cup die 2. Runde erreicht. Wie der SFV am Freitag mitteilte, musste die Erstrunden-Partie gegen Ascona abgesagt werden. Der Tessiner Klub aus der 3. Liga könne Ende August aus «personellen Gründen» nicht antreten. Luzern hatte bereits vor einem Jahr in der ersten Runde Ascona zugelost gekommen. Der Klub aus der Women's Super League entschied die Partie damals mit 5:0 für sich. Im Achtelfinal scheiterten die Innerschweizerinnen dann an Aarau.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)