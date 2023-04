Legende: Will jungen Spielerinnen Platz machen Rachel Rinast. Freshfocus/Toto Marti

Rinast nicht mehr in der Nati

GC-Spielerin Rachel Rinast läuft nicht mehr für das Schweizer Frauen-Nationalteam auf. Die 31-jährige Verteidigerin entschied sich für den Rückzug aus der Equipe von Trainerin Inka Grings. Die in Schleswig-Holstein aufgewachsene Rinast will ihren Platz jungen Spielerinnen überlassen, die sich für die diesjährige WM in Australien und Neuseeland (ab 20. Juli) empfehlen wollen. Rinast bestritt seit ihrem Debüt im März vor acht Jahren 48 Länderspiele. 2015 war sie WM-, 2017 und 2022 EM-Teilnehmerin.

Wälti gibt Arsenal-Comeback

Nati-Captain Lia Wälti ist nach einigen Tagen Pause auf das Feld zurückgekehrt. An ihrem 30. Geburtstag stand die Bernerin im Spitzenspiel der englischen Super League gegen Leader Manchester United in der Startaufstellung des FC Arsenal. Bei der 0:1-Auswärtsniederlage der Londonerinnen spielte sie durch. Mit Noelle Maritz gehörte eine zweite Schweizerin zur Startelf. Wälti war Anfang April aus persönlichen Gründen vorzeitig aus dem Nati-Camp abgereist und nahm sich in der Folge nach «mental anstrengenden Wochen und Monaten» eine kurze Auszeit, wie sie auf Instagram mitteilte.