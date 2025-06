Legende: Spielt künftig in Berlin Nadine Böhi. Freshfocus/Martin Meienberger

Böhi verlässt St. Gallen in Richtung Bundesliga

Mit Nadine Böhi wagt die nächste Schweizerin den Sprung ins Ausland. Die 21-jährige Torhüterin des FC St. Gallen wechselt in die Bundesliga zu Union Berlin. Die Union-Frauen spielen kommende Saison erstmals im Oberhaus, nachdem sie den Durchmarsch von der Regionalliga in die Bundesliga geschafft haben. Böhi spielt seit 2016 bei St. Gallen, ihr Debüt in der Women's Super League gab sie 2020 kurz vor ihrem 17. Geburtstag. Seit 2022 ist sie Stammtorhüterin bei den FCSG-Frauen, in der abgelaufenen Saison blieb sie in 11 Spielen ohne Gegentor und wies damit die beste Bilanz der Liga auf. Seit knapp einem Jahr gehört Böhi auch dem Nationalteam an. Als Nummer 3 hinter Livia Peng, die auf die kommende Spielzeit zu Chelsea wechselt, und Elvira Herzog wartet sie aber noch auf ihre Länderspiel-Premiere.

Dickenmann kehrt zu Wolfsburg zurück

Die 135-fache Schweizer Nationalspielerin Lara Dickenmann kehrt als Direktorin Nachwuchs zum Frauen-Team des VfL Wolfsburg zurück. Die 39-Jährige, die bis im Frühjahr 2024 drei Jahre lang General Manager der GC-Frauen war, gewann als Spielerin mit Wolfsburg zwischen 2015 und 2021 zehn Titel.