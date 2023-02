Legende: Grenzenloser Jubel bei Haitis Fussballerinnen. Keystone/Andrew Cornaga/Photosport via AP

Haiti bezwang Chile in den interkontinentalen Playoffs mit 2:1. Grosse Figur der «Grenadières» im neuseeländischen Auckland war Melchie Dumornay. Die Mittelfeldspielerin erzielte beide Tore. Die haitianischen Fussballerinnen sicherten sich damit erstmals einen Platz an der WM-Endrunde. In der Gruppenphase treffen sie auf England, Dänemark und China.

Dramatische Schlussphase in Hamilton

Ebenfalls einen 2:1-Sieg feierte Portugal in Hamilton über Kamerun. Das Siegtor für die Portugiesinnen, die an der EURO letzten Sommer die Schweizerinnen in Schach gehalten hatten, erzielte Carole Costa erst in der 94. Minute per Elfmeter. Portugal wird in der Gruppe E auf die USA, die Niederlande und Vietnam treffen.

00:41 Video Costa schiesst Portugal ins Glück Aus Sport-Clip vom 22.02.2023. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Paraguay oder Panama?

Das letzte Ticket für die WM machen Paraguay und Panama am Donnerstag (Ortszeit) untereinander aus. Die WM mit den beiden Co-Gastgebern Australien und Neuseeland dauert vom 20. Juli bis am 20. August 2023. An der Endrunde sind erstmals 32 Nationen vertreten.