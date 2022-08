Legende: Will mit ihrem Team in die Women's Champions League Inka Grings, Trainerin der FCZ Frauen. Marc Schumacher/freshfocus (Archiv)

Die FCZ Frauen haben die erste Hürde in Richtung Gruppenphase der Women's Champions League erfolgreich genommen. Der Schweizer Meister setzte sich im Qualifikations-Turnier in Nikosia im Halbfinal mit 6:0 gegen Klaksvik von den Färöern durch. Im Final trifft der FCZ auf den Gastgeber Apollon.

01:53 Video Archiv: FCZ schlägt im Playoff-Final um den Meistertitel Servette Aus Sport-Clip vom 06.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 53 Sekunden.

Servette Chênois chancenlos

Keine Chance mehr auf eine Teilnahme an der Women's Champions League hat Servette Chênois. Die Genferinnen verloren den Halbfinal ihres Quali-Turniers in Glasgow gegen den Pariser FC klar mit 0:3. Die favorisierten Französinnen, bei denen die beiden Schweizer Nationalspielerinnen Eseosa Aigbogun und Coumba Sow unter Vertrag stehen, gingen bereits in der 8. Minute durch Clara Mateo in Führung.

Ein Eigentor von Servettes Maeva Clemaron führte noch vor der Pause zum 0:2, Mateo machte kurz vor Schluss mit ihrem 2. Treffer den Deckel drauf.