Legende: Wollen auch in der CL-Quali jubeln Die Spielerinnen von Servette Chênois. Freshfocus/Pascal Muller

Servette Chênois duelliert sich am 4. September im Rahmen eines Mini-Turniers an einem noch nicht bekannten Ort mit dem polnischen Meister Pogon Szczecin. Bei einem Sieg treffen die Genferinnen am 7. September auf den Sieger des Duells zwischen PAOK Saloniki und Kirjat Gat, den Champions aus Griechenland und Israel.

Auch danach stünde Servette Chênois für die angestrebte Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League mit 16 Teams noch eine weitere Hürde bevor. Die zweite und letzte Qualifikationsrunde mit Hin- und Rückspiel wird am 18./19. und 25./26. September ausgetragen. Die Auslosung findet am 9. September in Nyon statt.

Die Gruppenphase der Champions League startet am 8. Oktober. Der Final findet Ende Mai in Lissabon statt.