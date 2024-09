Die Genferinnen setzen sich in der Quali zur Women's Champions League in Polen mit 2:0 gegen PAOK Saloniki durch.

Legende: Dürfen weiter auf die Teilnahme an der Champions League hoffen Die Spielerinnen von Servette Chênois. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Servette Chênois hat die zweite Hürde auf dem Weg in die Gruppenphase der Women's Champions League genommen. Die Genferinnen besiegten PAOK Saloniki am Samstagabend in Szczecin im Finale der Gruppe 7 der 1. Quali-Runde mit 2:0.

Der Sieg der Schweizer Meisterinnen war hochverdient. Das Team von Trainer Jose Barcala Garcia, das den Halbfinal am Mittwoch gegen Pogon Szczecin erst in der Nachspielzeit für sich entschieden hatte, dominierte die Partie von A bis Z. Dennoch musste sich Servette Chênois lange gedulden, ehe Rimante Jonusaite in der 67. Minute das 1:0 per Penalty erzielte. Manon Revelli machte in der Nachspielzeit alles klar.

Wer der Gegner von Servette Chênois in der 2. Quali-Runde ist, wird am Montag ausgelost. Setzen sich die Genferinnen nach Hin- und Rückspiel erneut durch, stehen sie in der Gruppenphase der «Königsklasse».