Die Australierinnen drehen an der Frauen-WM gegen Brasilien einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg.

Bei der Partie zwischen Brasilien und Australien in der Gruppe C an der WM in Frankreich hatte Esther Staubli ihren ersten Auftritt. Und es wurde ihr nicht leicht gemacht. Die Schweizer Schiedsrichterin hatte gleich mehrere knifflige Entscheidungen zu treffen:

Nach einem Rencontre im brasilianischen Strafraum in der 20. Minute meldete sich der VAR, nachdem Staubli auf Abstoss entschieden hatte. Weil dem Zweikampf ein Handspiel vorausgegangen war, musste Staubli ihre Entscheidung nicht revidieren.

Ein Penaltypfiff zugunsten der Brasilianerinnen wurde vom VAR bestätigt, ohne dass Staubli die Bilder konsultieren musste (27.). Marta verwandelte souverän zur 1:0-Führung. Damit avancierte sie zur ersten Spielerin, die an 5 Endrunden erfolgreich war.

Beim Eigentor von Monica zum 3:2 für die Australierinnen (66.) stand Captain Samantha Kerr im Abseits. Staubli gab erst den Treffer, schaute sich die Szene noch einmal am Monitor an und blieb dann bei ihrer Entscheidung.

Legende: Musste mehrfach den VAR konsultieren Die Schweizer Schiedsrichterin Esther Staubli (rechts). imago images

Das Eigentor bildete die Krönung der Aufholjagd der Australierinnen, die bis zur 38. Minute mit 0:2 in Rückstand geraten waren. Caitlin Foord kurz vor der Pause und Chloe Logarzo nach knapp einer Stunde brachten die «Aussies» wieder heran.

Damit avanciert Australien zum Angstgegner der Südamerikanerinnen. Schon vor 4 Jahren an der WM in Kanada waren sie an den Australierinnen im Achtelfinal gescheitert (0:1).

China mit Mini-Sieg

Im 2. Spiel des Abends feierte China in der Gruppe B gegen Südafrika einen 1:0-Minisieg. Den goldenen Treffer für die Asiatinnen erzielte Ying Li nach 40 Minuten. Im letzten Gruppenspiel trifft China auf Spanien, während die Südafrikanerinnen es noch mit den verlustpunktlosen und vorzeitig für die Achtelfinals qualifizierten Deutschen zu tun bekommen.

Frauen-WM live auf RTS und EBU-Plattform Neben SRF zeigen auch Radio Télévision Suisse (RTS) – auf RTS Deux sowie auf rts.ch/sport, Link öffnet in einem neuen Fenster und in der RTS Sport App – und Radiotelevisione Svizzera (RSI) – auf RSI LA 2 sowie auf rsi.ch/sport, Link öffnet in einem neuen Fenster und in der RSI Sport App – Livespiele der FIFA Frauen-WM. Jene WM-Spiele, die SRF, RTS und RSI nicht live übertragen, macht die European Broadcasting Union (EBU) für die Schweizer Fussballfans via die Onlineplattform https://football.eurovisionsports.tv/, Link öffnet in einem neuen Fenster zugänglich.

Sendebezug: Livestream auf der SRF Sport App, 12.06.2019, 18:00 Uhr.