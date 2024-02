Legende: Die wertvollste Spielerin der Welt Racheal Kundananji. IMAGO / Sports Press Photo

Von Madrid CFF wechselte die Sambierin Racheal Kundananji für die Rekordsumme von 735'000 Euro, mit einem Bonus kann die Ablöse sogar noch ansteigen, in die USA zum Team Bay FC. Der Klub aus San Francisco wurde neu gegründet und wird erst diesen Frühling in die NWSL, die amerikanische Frauenliga, einsteigen.

Dort soll der schnelle Erfolg her, weshalb auch diese hohe Ablösesumme in die Hand genommen wurde. Zudem hat sich der Klub auch mit Jennifer Beattie von Arsenal und Asisat Oshoala vom FC Barcelona verstärkt.

Neuer TV-Vertrag

Ein Grund für die hohen Investitionen: Ein neuer TV-Vertrag beschert der Liga einen Geldsegen. Rund 240 Millionen Euro kassiert die NWSL in den kommenden vier Jahren für die Fernsehrechte.

Gut möglich also, dass in Zukunft noch mehr Top-Spielerinnen in die USA wechseln werden, wenn die Klubs hohe Summen investieren können. So würde es auch nicht überraschen, wenn in naher Zukunft zum ersten Mal über eine Million für ein Fussballerin gezahlt werden würde.