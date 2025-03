Das Volkspark-Stadion in Hamburg ist für den Pokal-Halbfinal der Frauen zwischen dem HSV und Werder Bremen ausverkauft.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Grosser Jubel im Februar Der HSV qualifiziert sich dank einem Sieg gegen Gladbach für den Pokal-Halbfinal. imago images/Lobeca

Im Volkspark-Stadion in Hamburg wird am 23. März eines der grössten Spiele in der Geschichte des deutschen Frauenfussballs steigen. Im Pokal-Halbfinal trifft Zweitligist HSV auf Werder Bremen (mit Nati-Goalie Livia Peng).

Der Run auf die Tickets hätte grösser nicht sein können. Nachdem der Zuschauerrekord für ein Klubfussball-Spiel in Deutschland bereits letzte Woche gebrochen wurde, meldet der HSV nun ausverkauft: Alle 57'000 Eintrittskarten sind vergriffen.

HSV auf Aufstiegskurs

«Es ist mehr als ein ausverkauftes Fussballspiel. Das ist Hamburgs Commitment für den Mädchen- und Frauenfussball sowie unseren Verein. Ganz Hamburg steht hinter diesem Team – und wir alle fiebern einem historischen Fussballnachmittag entgegen», lässt sich HSV-Vorstand Eric Huwer zitieren.

Das Frauenteam des HSV ist in der 2. Bundesliga aktuell auf Platz 3 klassiert. Auf Leader Nürnberg fehlen den Hamburgerinnen bei einem Spiel mehr 8 Punkte. Weil die 1. Bundesliga auf kommende Saison hin auf 14 Teams aufgestockt wird, können drei Teams aufsteigen.