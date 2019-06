Schiedsrichterin an Frauen-WM

Während die Schweizer Frauen-Nati an der WM-Endrunde in Frankreich fehlt, ist mit Esther Staubli eine Schweizerin als Schiedsrichterin dabei. Für die Bernerin ist es der dritte Einsatz an einer WM. Die 39-Jährige gehört zu den renommiertesten ihres Fachs: 2015 durfte sie den Champions-League-Final pfeifen, dazu kam 2017 die Leitung des EM-Finals.

«Ich freue mich einfach, dass ich noch einmal eine WM bestreiten darf», sagt Staubli. «Das ist etwas ganz Tolles, ein einmaliges Erlebnis.»

Was die Bernerin vom Einsatz des Video-Schiedsrichter hält, wie sie mit Fehlentscheiden umgeht und was sich mit zunehmendem Alter ändert, hören Sie in obenstehendem Audio-Beitrag.