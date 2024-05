Frauen-WM 2027 findet in Brasilien statt

Schlappe für Deutschland & Co.

Legende: Wird Schauplatz des Finals Das legendäre Maracana in Rio de Janeiro. Keystone/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Brasilien erhält am Fifa-Kongress den Zuschlag für die Frauen-WM 2027.

Die Südamerikaner erhalten deutlich mehr Stimmen als die Bewerbung um Deutschland.

Damit findet in 3 Jahren erstmals eine Frauen-WM in Südamerika statt.

Die Mitgliedsländer des Weltverbandes Fifa votierten beim Kongress in Thailands Hauptstadt Bangkok am Freitag mit 119:78 Stimmen für Brasilien. Damit findet erstmals eine Frauen-WM in Südamerika statt. Die gemeinsame Bewerbung von Deutschland, Belgien und den Niederlanden für die WM-Endrunde 2027 hatte das Nachsehen.

Sieger in geschrumpftem Kandidaten-Feld

Es waren die einzigen beiden Kandidaturen, nachdem sich die gemeinsamen Bewerber USA und Mexiko Ende letzten Monats zurückgezogen hatten. Auch Südafrika hatte sich bereits im November letzten Jahres selbst aus dem Rennen genommen.

«Wir werden in Brasilien die beste WM aller Zeiten erleben», sagte Fifa-Präsident Gianni Infantino. Brasiliens Verbandschef Ednaldo Rodrigues sprach von einem «Sieg für den Frauenfussball». Der Final steigt im legendären Maracana-Stadion von Rio de Janeiro.

Grosse Teile der Infrastruktur sind in Brasilien durch vorangegangene Sportveranstaltungen noch vorhanden. Das Land hatte 2014 die Männer-WM ausgerichtet. Zudem fanden zwei Jahre später die Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro statt.

Jahr Gastgeber Weltmeisterinnen 1991 China USA 1995 Schweden Norwegen 1999 USA USA 2003 USA Deutschland 2007 China Deutschland 2011 Deutschland Japan 2015 Kanada USA 2019 Frankreich USA 2023 Australien/Neuseeland Spanien 2027 Brasilien