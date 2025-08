Lia Wälti muss ein weiteres Mal operiert werden. Dies gab die Kapitänin des Schweizer Nationalteams am Montag auf ihrem Instagram-Account bekannt. Grund ist ein Abszess, welcher bereits im November letzten Jahres einen Eingriff unumgänglich gemacht hatte.

Damals reiste Wälti für die Länderspiele gegen Deutschland und England ins Nati-Camp ein. Dieses verliess die Arsenal-Legionärin jedoch noch vor den ersten Medienterminen. Ein Klumpen im Körper – «ich war im ersten Moment einfach froh, dass es kein Tumor ist», so Wälti – stellte sich als Abszess heraus.

«Jetzt kommt Runde zwei»

Jetzt stehe «Runde zwei» an, teilte die 32-Jährige in den sozialen Medien mit. «Auch wenn die Operation geplant war, ist das nicht leicht hinzunehmen.» Und doch stehe für Wälti fest: «Ich bleibe positiv wie immer. Aufgeben ist keine Option.» An der Heim-EM war die Mittelfeld-Dirigentin trotz Knieproblemen in allen vier Partien über die volle Distanz auf dem Feld gestanden.