Bild 1 / 7

Legende: Eseosa Aigbogun (30), AS Roma Nach 5 Jahren in Paris hat Aigbogun ihre erste Spielzeit bei der AS Roma in Angriff genommen. Die 97-fache Nati-Spielerin stand in allen 6 Spielen der Serie A bislang von Beginn weg im Einsatz. Nun darf sie in der Champions League ran – gegen PSG, Bayern und Ajax wird es eine Mammutaufgabe. imago images/Andrea Staccioli