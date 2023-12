Vor 60'000 Fans den Stadtrivalen und Konkurrenten im Meisterrennen gleich mit 4:1 bezwingen: Dieses Traumszenario ist am letzten Wochenende für Noelle Maritz eingetreten. Arsenal (bei dem auch ihre Nati-Kollegin Lia Wälti spielt) schoss Chelsea regelrecht aus dem Emirates Stadium.

«Es war ein Highlight für uns alle», bestätigt Maritz im Interview mit SRF. Es ist keine Selbstverständlichkeit, kommt aber immer häufiger vor, dass die Frauen-Teams in England in den grossen Stadien der Männer auftreten dürfen – und diese auch füllen. Die beiden Teams boten denn auch Spektakel.

00:26 Video Maritz: «Wir haben gegen den direkten Konkurrenten ein Statement abgegeben» Aus Sport-Clip vom 15.12.2023. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden.

«Das 4:1 war ein Statement», so Maritz. «Es gibt uns natürlich viel Selbstvertrauen, den direkten Konkurrenten um Platz 1 zu schlagen.» Die Arsenal Ladies stehen dank dem Sieg neu punktgleich mit Chelsea an der Spitze der Women's Super League in England.

Seit 2020 spielt Maritz in London. Die polyvalent einsetzbare Verteidigerin fühlt sich wohl – muss aber auch um ihren Platz kämpfen. «Aktuell spiele ich häufig als rechte Aussenverteidigerin. Wir haben ein sehr breites Kader, es herrscht ein grosser Konkurrenzkampf. Wir pushen uns gegenseitig.»

Spurs mit Kanterniederlagen im Gepäck

In derselben Stadt, allerdings erst seit diesem Sommer, spielt Luana Bühler. Maritz' Abwehrkollegin bei der Schweizer Nati heuerte nach 5 Jahren Hoffenheim bei Tottenham an. «Ich wollte eine neue Herausforderung. Und mein Englisch aufbessern», meint sie mit einem Lächeln.

Bei den Spurs, die einen Sommer-Umbruch inklusive Trainerwechsel hinter sich haben, lebte sich die 27-Jährige gut ein. «Ich bin sehr gut gestartet, in einem super Umfeld. Ich habe auch schnell viel Spielzeit bekommen, das hat geholfen.»

00:45 Video Bühler über ihren neuen Tagesablauf: «Der Alltag hat sich stark verändert» Aus Sport-Clip vom 15.12.2023. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Tottenham steht derzeit im Mittelfeld, musste zuletzt allerdings mit zwei Packungen (0:7 und 0:4) gegen die beiden Manchester-Teams vom Platz. «Es fehlt auf vielen Ebenen noch an gewissen Details. Die Niederlagen sind aber auch zu hoch ausgefallen.»

Derby vor Mega-Kulisse

Am Samstag wird die Hürde nicht minder gross: Es wartet Arsenal. «Sie sind klarer Favorit», so Bühler. «Aber wir gehen mutig ins Spiel, weil wir nichts zu verlieren haben.» Für die Luzernerin ist es der erste Auftritt in dieser Saison in einem «grossen» Stadion: Die Tottenham-Frauen dürfen Arsenal am Samstag im über 60'000 Zuschauer fassenden Tottenham Hotspur Stadion empfangen.

00:45 Video Bühler: «Wir befinden uns in einem Prozess – die Ergebnisse folgen hoffentlich noch» Aus Sport-Clip vom 15.12.2023. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Auch Maritz freut sich auf das Duell. «Es ist etwas Spezielles, gegen eine Nati-Kollegin zu spielen. Im Derby geht es immer zur Sache.» Ihre Favoritinnenrolle spielt sie herunter: «Aktuell ist alles so ausgeglichen und auf Augenhöhe, da kann jeder jeden schlagen.»

Nach dem Spiel ist übrigens für beide Spielerinnen Winterpause. Beide werden sie über die Festtage in die Schweiz zu ihren Familien zurückreisen. Ihre Weihnachtswünsche sind derweil unterschiedlich: Während Bühler auf gute Gesundheit hofft, sagt Maritz wie aus der Pistole geschossen: «Meister werden!».