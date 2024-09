Piubel per sofort zu West Ham

Grosser Karriereschritt für Seraina Piubel: Die 24-jährige Schweizer Nationalspielerin wechselt von den FC Zürich Frauen per sofort zu West Ham United in die englische FA Women's Super League. Mit dem FCZ, dem sie sich als 13-Jährige anschloss und für den sie als 16-Jährige ihr Profi-Debüt gab, gewann sie 4 Meistertitel und dreimal den Schweizer Cup. Zudem wurde sie Anfang 2024 als «Women's Super League Player 2023» ausgezeichnet. Die Meisterschaft beginnt für Piubel und ihren neuen Klub erst am 21. September.

Roma als letzte Servette-Hürde

Die letzte Hürde der Frauen von Servette Chênois auf dem Weg in die Champions-League-Gruppenphase heisst AS Roma. Dies ergab die Auslosung am Montag im Uefa-Hauptsitz in Nyon. Das Hinspiel in der italienischen Hauptstadt steht am 18. September auf dem Programm, das Rückspiel findet eine Woche später in Genf statt. Die Römerinnen haben in den letzten beiden Jahren die heimische Meisterschaft gewonnen. Bei der AS Roma stehen auch zwei Schweizer Nationalspielerinnen unter Vertrag: Verteidigerin Eseosa Aigbogun und Stürmerin Alayah Pilgrim.