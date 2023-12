England bezwingt im Wembley die Niederlande dank einer furiosen 2. Halbzeit. Olympia ist dennoch in Gefahr.

Spannung in Nations League

Legende: Zwiespältige Emotionen Beth Mead (links) und Lucy Bronze freuen sich über den Sieg, bangen aber um die Olympia-Qualifikation. imago images/Sports Press Photo

Es läuft die 91. Minute zwischen England und den Niederlanden. Lauren James bedient mit einer Traumflanke Ella Toone, welche zum 3:2 einschiebt. Die Stimmung im mit über 70'000 Fans gefüllten Wembley erreicht den Siedepunkt. Zur Halbzeit hatten die Europameisterinnen noch mit 0:2 zurückgelegen.

Doch England will mehr, sucht vehement das 4:2. Aus gutem Grund: Nur mit einem Sieg mit zwei Toren Differenz hat das Team von Sarina Wiegman das Erreichen des Final-Four-Turniers und damit die Olympia-Quali in den eigenen Händen. Der 4. Treffer will aber trotz Schlussfurioso nicht mehr fallen.

Das Wiegman-Team braucht im abschliessenden Gruppenspiel gegen Schottland einen Sieg und muss darauf hoffen, dass die Niederlande gegen Belgien Punkte lassen. Ansonsten ist der Olympia-Traum vorzeitig geplatzt.

Modus für die Olympia-Qualifikation Box aufklappen Box zuklappen Die 4 Gruppensieger der Nations-League-Gruppe A spielen in einem Final-Tour-Turnier den Titel unter sich aus. Die beiden Finalisten qualifizieren sich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Gastgeber Frankreich ist bereits gesetzt.

Tränen bei Torhüterin Earps

Torhüterin Mary Earps war nach dem Spiel untröstlich. Die Keeperin hatte den Ball beim 0:2 unglücklich passieren lassen. «Ich habe mein Team heute im Stich gelassen. (...) Ich bin am Boden zerstört», sagte sie mit den Tränen kämpfend.