Legende: Gehört zu den acht Stadien der Frauen-WM 2027 Das legendäre Maracana. imago images/Panthermedia

Nun ist klar, in welchen Städten und Stadien die Spiele der Frauenfussball-WM 2027 in Brasilien ausgetragen werden. Die 64 Begegnungen finden in Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador und Sao Paulo statt. In Rio de Janeiro wird im legendären Maracana-Stadion gespielt.

Alle acht Stadien waren auch bei der Männer-WM 2014 im Einsatz. «Von Samba zu Frevo, von atemberaubenden Stränden zu kosmopolitischen Städten, die Welt wird die Energie, Farbenpracht und Wärme erleben, die nur Brasilien zu bieten hat», frohlockte Fifa-Präsident Gianni Infantino bei der Präsentation.

Erste Frauen-WM in Südamerika

Leer gingen die Städte Belem, Cuiaba, Manaus und Natal aus. Die Fussball-WM der Frauen in Brasilien findet vom 24. Juni bis zum 25. Juli 2027 statt. Brasilien hatte sich bei der Vergabe gegen die Co-Kandidatur von Deutschland, den Niederlanden und Belgien durchgesetzt. Es ist das erste Mal, dass eine Fussball-WM der Frauen in Südamerika stattfindet.