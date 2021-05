Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft startet mit einem Heimspiel gegen Litauen in die WM-Qualifikation.

Legende: Am 17. September geht's los Zum Auftakt in die WM-Qualifikation empfängt die Schweiz Litauen. Keystone

Die Uefa hat den Spielplan der Schweizer Gruppe G für die Qualifikation zur WM 2023 in Australien und Neuseeland bestätigt. Das Team von Nils Nielsen startet am Freitag, 17. September 2021, zu Hause gegen Litauen. Das erste Auswärtsspiel bestreiten die Schweizerinnen vier Tage später am Dienstag, 21. September 2021, gegen Moldawien.

Gegen Italien, das topgesetzte Team der Gruppe G, tritt die Schweiz zunächst auswärts an. Das Hinspiel findet am Freitag, 26. November 2021 statt. Das Rückspiel in der Schweiz ist für Dienstag, 12. April 2022 angesetzt.

Der Spielplan der Schweizerinnen im Überblick: Box aufklappen Box zuklappen 17.09.2021 Schweiz – Litauen

21.09.2021 Moldawien – Schweiz

22.10.2021 Schweiz – Rumänien

26.10.2021 Schweiz – Kroatien

26.11.2021 Italien – Schweiz

30.11.2021 Litauen – Schweiz

08.04.2022 Rumänien – Schweiz

12.04.2022 Schweiz – Italien

02.09.2022 Kroatien – Schweiz

06.09.2022 Schweiz - Moldawien

Die Austragungsorte der 10 WM-Qualifikationsspiele werden zu späteren Zeitpunkten festgelegt. Nur die Sieger der 9 Gruppen qualifizieren sich direkt für die Endrunde. Die 9 Zweitklassierten kämpfen in Playoffs um 2 weitere Tickets. Dem drittbesten Team der Playoffs bietet sich in einem interkontinentalen Turnier im Februar 2023 eine letzte Chance, sich einen WM-Platz zu sichern.