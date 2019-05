Die Fussballerinnen des FC Zürich sind zum insgesamt 8. Mal seit dem eigenständigen Bestehen Schweizer Meister. Nach der 1:2-Niederlage von Lugano Femminile gegen GC sind sie mit 6 verbleibenden Partien nicht mehr von der Spitze der Nationalliga A zu verdrängen. Der 4:1-Sieg am Mittwochabend gegen den FC Luzern war damit reine Zugabe.

Eine Klasse für sich

Gegen das seit Jahren dominierende Team im Schweizer Fussball war auch in dieser Spielzeit kein Kraut gewachsen. In den bisherigen 22 Runden gaben sie nur zweimal Punkte ab, die einzige Niederlage bezogen sie am 13. April gegen den FC Basel (0:2). Der Vorsprung in der Rangliste auf das zweitplatzierte Lugano beträgt 20 Punkte.

Als Schweizer Meister ist der FCZ automatisch für die Sechzehntelfinals der kommenden Champions-League-Saison qualifiziert. In der laufenden Spielzeit waren die Zürcherinnen auf internationalem Parkett im Achtelfinal mit einem Gesamtskore von 0:5 an Bayern München gescheitert.