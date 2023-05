Die U17-Juniorinnen gewinnen gegen Deutschland im letzten Gruppenspiel mit 2:1 und ziehen in den Halbfinal ein.

U17-EM-Endrunde in Estland

Legende: Schweizer Matchwinnerin Noemi Ivelj. SRF

Die Schweizer U17-Juniorinnen stehen an der Europameisterschaft in Estland im Halbfinal. Im entscheidenden Gruppenspiel schlug das Team von Coach Veronica Maglia den Titelverteidiger Deutschland mit 2:1.

Iman Beney von YB kurz vor der Pause mit dem 1:0 und Noemi Ivelj von den Grasshoppers mit einem Penalty in der 71. Minute zum 2:1 schossen die Schweizer Tore zum bemerkenswerten, für den Halbfinal-Vorstoss benötigten Sieg. Erst zum zweiten Mal in 14 U17-Europameisterschaften schaffte der achtfache Sieger Deutschland den Sprung in den Halbfinal nicht.

Die Schweiz spielt am Dienstag gegen Frankreich um den Einzug in den Final. Den anderen Halbfinal bestreiten Spanien und England.