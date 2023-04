Am Dienstag fällt die Entscheidung, ob die Women’s EURO 2025 in der Schweiz stattfindet. Alles Wissenswerte zu den Kandidaturen.

Die Schweiz will den grössten Frauen-Sportanlass Europas

Legende: Unterstützung für die Schweizer Kandidatur Parlamentarierinnen und Fussballerinnen posieren auf dem Bundesplatz (Archiv). Keystone/Peter Klaunzer

Die Schweizer Fussballerinnen hoffen, dass sie 17 Jahre nach den Männern auch eine Europameisterschaft im eigenen Land austragen dürfen. Die Uefa Women’s EURO 2025 wäre das grösste Frauen-Sportereignis der Geschichte in der Schweiz.

Die Konkurrenz

Am Dienstag trifft das Exekutivkomitee des europäischen Fussballverbands Uefa in Lissabon seine Wahl. Die Entscheidung war vom Januar auf den April vertagt worden, weil die Uefa detailliertere Budgetvorschläge der Kandidaturen wollte.

Die Schweizer Bewerbung für die Women’s EURO 2025 steht in Konkurrenz zu folgenden Ländern:

Polen: Gemeinsam mit der Ukraine hat Polen 2012 die Männer-EURO ausgetragen. Eine Frauen-EM oder -WM durfte Polen noch nie beherbergen.

Gemeinsam mit der Ukraine hat Polen 2012 die Männer-EURO ausgetragen. Eine Frauen-EM oder -WM durfte Polen noch nie beherbergen. Dänemark, Finnland, Schweden & Norwegen: Das nordische Quartett möchte die nächste EM der Frauen gemeinsam austragen. Jedes Land war schon einmal Gastgeber einer Frauen-EM, zuletzt Schweden 2013.

Das nordische Quartett möchte die nächste EM der Frauen gemeinsam austragen. Jedes Land war schon einmal Gastgeber einer Frauen-EM, zuletzt Schweden 2013. Frankreich: Nachdem 2019 die Frauen-WM bei unserem westlichen Nachbarn stattgefunden hat, möchte der französische Verband nun eine Frauen-EURO beherbergen.

01:26 Video Archiv: Natispielerin Ana-Maria Crnogorcevic über die Chancen der Schweizer Kandidatur Aus Sport-Clip vom 29.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden.

Die möglichen Schweizer Spielorte

In der Schweiz würde in Basel, Bern, Genf, Luzern, Sion, St. Gallen, Thun und Zürich gespielt. Lausanne nahm sich als möglicher Spielort aus dem Rennen, da man sich auf die Durchführung des Eidgenössischen Turnfests im Sommer konzentrieren will.

Hier würde an der Women's EURO 2025 in der Schweiz gespielt

Bild 1 / 8 Legende: Basel, St. Jakob-Park Das grösste Stadion der Schweiz hat eine Kapazität von 38'512 Zuschauern und war schon Spielort der Männer-EURO 2008. Im Heimstadion des FC Basel fand einer der beiden Halbfinals statt. Freshfocus/Andy Müller Bild 2 / 8 Legende: Bern, Wankdorf Die Heimstätte der Young Boys fasst 31'500 Zuschauer und wurde 2005 erbaut. Freshfocus/Andy Müller Bild 3 / 8 Legende: Genf, Stade de Genève Das Stade de Genève, das auf dem Gemeindegebiet von Lancy steht und normalerweise Servette beheimatet, bietet 30'084 Zuschauern Platz. Keystone/Salvatore Di Nolfi Bild 4 / 8 Legende: Luzern, Swissporarena Das Stadion des FC Luzern fasst 16'490 Zuschauer. Freshfocus/Andy Müller Bild 5 / 8 Legende: Sion, Tourbillon Im Kanton Wallis können 14'283 Fans ins Stadion. Freshfocus/Andy Müller Bild 6 / 8 Legende: St. Gallen, Kybunpark In der Heimstätte des FC St. Gallen finden 18'861 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz. Freshfocus/Andy Müller Bild 7 / 8 Legende: Thun, Stockhorn Arena 10'398 Fans haben im Stadion im Berner Oberland Platz. Die Heimstätte des FC Thun ist der einzige Austragungsort, in dem aktuell Challenge-League-Partien ausgetragen werden. Freshfocus/Andy Müller Bild 8 / 8 Legende: Zürich, Letzigrund Im Letzigrund, das auch als Leichtathletik-Stadion bekannt ist, werden die Heimspiele vom FC Zürich und von GC ausgetragen. Die maximale Kapazität in der Super League beträgt 26'104 Fans, an der Euro 2008 waren es 30'930. Freshfocus/Andy Müller

Das Schweizer Frauen-Nationalteam

Als Gastgeber wäre die Equipe von Nationaltrainerin Inka Grings automatisch für die Endrunde 2025 qualifiziert. Es wäre dies die 3. EM-Teilnahme in Folge für die Schweizer Fussballerinnen.

Das Budget

Die EM 2022 in England (wegen der Corona-Pandemie wich man vom 4-Jahres-Turnus ab und verlegte das Turnier um ein Jahr) verschlang bis zum Start rund 55 Millionen Euro. In einem ähnlichen Rahmen bewegt sich das Budget des Schweizerischen Fussballverbands SFV. Die nationale, kantonale und städtische Politik hat der Schweizer Kandidatur ihre Unterstützung zugesichert.