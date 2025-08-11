Die Schweizer Nationalspielerin wechselt nach nur einer Saison bei Juventus zum ambitionierten Ligakonkurrenten Como.

Legende: Neue Aufgabe in Como Alisha Lehmann. imago images/Jan Hübner

Alisha Lehmann wechselt innerhalb der italienischen Serie A den Klub. Die Schweizer Nationalspielerin verlässt Juventus Turin und schliesst sich Como an. Beim Sechsten der letzten Saison unterschrieb die 26-Jährige einen Dreijahresvertrag.

Lehmann war erst im Sommer 2024 von Aston Villa zu Juventus gewechselt, kam aber meist nur zu Teileinsätzen. Mit der «Alten Dame» holte sie das Double aus Meisterschaft und Coppa Italia.

In 16 Partien in der Serie A gelangen Lehmann zwei Tore. Ihren Abschied aus Turin hatte sie bereits am Montag in den sozialen Medien verkündet.

Ambitioniertes Projekt

Como ist im Besitz des US-Fonds Mercury/13, der die erste Multi-Klub-Struktur im Frauenfussball aufbauen will. Auch Giorgio Chiellini, Europameister von 2021 und langjähriger Profi bei Lehmanns Ex-Verein Juventus, ist finanziell beteiligt. Die Organisation ist unabhängig vom Team der Männer, das ebenfalls in der Serie A spielt.

«Der Klub scheut sich nicht, Dinge anders zu machen – und das ist für mich ein Zeichen von Stärke», lässt sich Lehmann zitieren.