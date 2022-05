Auf dem Papier war das Viertelfinal-Duell in den erstmals ausgetragenen Playoffs ein Duell auf Augenhöhe. St. Gallen und Basel hatten die Qualifikation der Women's Super League mit jeweils 35 Punkten abgeschlossen. Auf dem Rasen jedoch waren die Baslerinnen klar überlegen und gewannen im altehrwürdigen Espenmoos das Hinspiel 3:0.

3 Tore in 4 Minuten

Eine Stunde lang versuchte Basel vergeblich, zum durchschlagenden Erfolg zu kommen. Doch die ständige Abwehrarbeit zermürbte die St. Gallerinnen. Marion Reys Kopfball zum 1:0 (60.) – sie hatte nach einem Freistoss an die Latte am schnellsten reagiert – löste für die Baslerinnen den Ketchup-Effekt aus. Nur eine Minute später veredelte Camille Surdez einen schönen Angriff über die linke Seite zum 2:0. Die 24-Jährige beendet nach der Saison ihre Karriere. In der 64. Minute traf Julia Matuschewski per Penalty zum 3:0. Jennifer Wyss hatte die deutsch-polnische Legionärin ungeschickt an der Strafraumgrenze gefoult.

Schliessen 02:37 Video Basel schenkt St. Gallen-Staad 3 Tore in 4 Minuten ein Aus Sport-Clip vom 08.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 37 Sekunden. 00:59 Video Surdez vor Karriereende: «Es wird langsam emotional» Aus Sport-Clip vom 08.05.2022. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

St. Gallen-Staad müsste nun am kommenden Samstag diese 3-Tore-Hypothek wettmachen, um noch in die Halbfinals einzuziehen. Vieles deutet nach dem Hinspiel nicht auf einen solchen Exploit hin.