Legende: Kein Durchkommen Eseosa Aigbogun im Zweikampf mit Sakina Karchaoui. Reuters/Action Images

In der Hammergruppe C der Frauen-Champions-League hat es am 4. Spieltag einige Umwälzungen gegeben. Die AS Roma mit der Schweizerin Eseosa Aigbogun verlor auch im 2. Duell mit Paris St-Germain. Aigbogun spielte beim 1:3 auf dem rechten Flügel durch.

Vor Wochenfrist beim 1. Duell in Paris hatte die 30-jährige Zürcherin beim 1:2 einen Penalty verursacht. Auch diesmal gelang ihrem Team der einzige Treffer zu spät.

Bachmann erst im nächsten Jahr wieder fit

Nicht zum Einsatz kam auf Seiten der Pariserinnen Aigboguns Nati-Kollegin Viola Calligaris. Ramona Bachmann fehlt PSG aufgrund einer Sehnenverletzung, die sie sich am Sonntag zugezogen hat, für einige Wochen.

Im Parallelspiel setzte sich Ajax überraschend gegen den bisherigen Gruppenleader Bayern durch. Das 1:2 bedeutete wettbewerbsübergreifend die 1. Niederlage für die Münchnerinnen seit April.

In der Tabelle liegt neu Amsterdam (7 Punkte) an der Spitze, 1 Zähler vor dem zuvor letztplatzierten PSG. Dahinter folgen in der engen Gruppe die Bayern (5) und Roma (4).