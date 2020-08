Am Samstag kämpft Arsenal gegen Paris um den Einzug in den Champions-League-Halbfinal. Mit dabei sind 4 Schweizerinnen.

Am Samstag steht für die Arsenal-Frauen der erste Ernstkampf seit Februar an. Nach 6 Monaten Corona-Pause geht es für die Londonerinnen gleich auf höchster Stufe weiter. In San Sebastian treffen sie im Champions-League-Viertelfinal auf Paris St-Germain. Die Entscheidung fällt in einem Spiel.

Arsenal befindet sich erst seit Mitte Juli wieder im Training, bestritt nur 3 Testspiele. «Es ist sicher nicht die ideale Vorbereitung», sagt die Schweizerin Lia Wälti, die seit 2018 in London spielt und gleich in ihrer 1. Saison Meister wurde. «Wir sind noch nicht auf unserem Top-Niveau.»

Ich kenne ihre Qualitäten und werde meine Mitspielerinnen darauf vorbereiten.

Für die heisse Phase der «Königsklasse» sieht Wälti Arsenal eher als Aussenseiter. «Aber alle haben gesehen, wie wir letzte Saison gespielt haben. Wir gehen sicher auf Augenhöhe mit PSG in den Viertelfinal.»

Neben Wälti spielen seit Juli mit Noelle Maritz und Malin Gut 2 weitere Schweizerinnen bei Arsenal. Auch bei Paris ist mit Ramona Bachmann neu eine Nati-Spielerin engagiert. «Ich kenne ihre Qualitäten und werde meine Mitspielerinnen darauf vorbereiten», so Wälti.