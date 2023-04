Legende: War im Hinspiel noch zum Zuschauen verdammt Alexia Putellas. Keystone/EPA/Daniel Hambury

Vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Arsenal hat Barcelona positive Neuigkeiten zu verkünden. Alexia Putellas erhielt von der medizinischen Abteilung grünes Licht und darf in Bälde wieder spielen. Die Weltfussballerin hatte im Juli letzten Jahres eine schwere Knieverletzung erlitten und auch die EM im vergangenen Sommer verpasst. Nun ist die 29-jährige Spanierin zurück im Kader von Barcelona.

Neuer Zuschauerrekord im 2023 erwartet

Für das Rückspiel gegen Chelsea im 90'000 Personen fassenden Camp Nou wird zudem ein neuer Zuschauerrekord für diese Saison erwartet. Das Team von Ana-Maria Crnogorcevic, die im Hinspiel in der 85. Minute eingewechselt worden war, geht als haushoher Favorit ins Rückspiel. In London hatte man zwar das Hinspiel «nur» 1:0 gewonnen, doch in dieser Saison stehen die Barcelona-Frauen wettbewerbsübergreifend bei 36 Siegen in 37 Partien.

Im Kampf um den Einzug in den CL-Final vom 3. Juni in Eindhoven duellieren sich im 2. Halbfinal am Montag der VfL Wolfsburg und Arsenal. Das Hinspiel hatte 2:2 geendet.