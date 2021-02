Das Team von Nationaltrainer Nils Nielsen verpasst die direkte Qualifikation für die EM 2022 in England.

Der Weg an die EM 2022 führt für die Schweiz über die Playoffs

Gross waren die Hoffnungen der Schweizer Frauen-Nati nicht mehr gewesen, sich als einer der 3 besten Gruppen-Zweiten direkt für die EM 2022 in England im Sommer zu qualifizieren. Dafür hätte Italien gegen Israel am Mittwoch höchstens mit 1:0 gewinnen dürfen. Doch die «Squadra Azzurra» machte der Nati keinen Gefallen.

Schon nach 5 Minuten hatte das Heimteam in Florenz die Vorgabe geschafft und zweimal getroffen. Bis zur Pause stand es 7:0, am Ende schickten die Italienerinnen die Gäste mit einer 12:0-Packung nach Hause. Israel trat auch aufgrund von Reiserestriktionen stark ersatzgeschwächt an.

Playoffs finden im April statt

Die Schweiz muss damit den Umweg über die Playoffs nehmen. Als Gegnerinnen drohen dort Nordirland, Portugal, Russland, Tschechien und die Ukraine. Am 5. März wird in Nyon ausgelost, auf wen die Schweiz in einem Hin- und Rückspiel im April trifft.

Die direkte EM-Qualifikation hatte die Schweiz im vergangenen Dezember mit einem 0:4 in Belgien verpasst.