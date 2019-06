Die USA stehen nach einem 2:1-Sieg gegen Gastgeber Frankreich im Halbfinal der Fussball-WM.

US-Star Megan Rapinoe sorgt mit einer Doublette für den Unterschied.

Im Halbfinal treffen die USA auf England.

Gegen den Weltmeister war beim Gastgeber im WM-Viertelfinal lange kein Kraut gewachsen. «Les Bleues» waren den USA im ausverkauften Prinzen-Park praktisch in allen Belangen unterlegen. Einzig in den letzten 20 Minuten stemmten sich die Französinnen vehement gegen das Aus – die Reaktion kam aber zu spät.

Kein «Bleues»-Torschuss in der 1. Halbzeit

Frankreich fand über weite Strecken des Spiels kein Rezept gegen das defensive Bollwerk der Amerikanerinnen und brachte in der 1. Halbzeit keinen einzigen Torschuss zustande. So bestimmten letztlich die USA mehrheitlich das Geschehen. Vor 49'000 Zuschauern und bei über 30 Grad spätabends zerstörte eine überragende Rapinoe die Träume der Französinnen.

Rapinoe sorgt für einen Blitzstart. Sie versenkt einen Freistoss direkt im Tor zur frühen Führung. 65. Minute: Just in einer kurzen Druckphase der Französinnen erhöht Rapinoe nach einem langen Querpass auf 2:0.

Wider allen Erwartungen kam in Paris in der Schlussphase doch nochmal Spannung auf. Frankreich stemmte sich in den Schlussminuten mit aller Kraft gegen das Aus – und tatsächlich brandete gut 10 Minuten vor dem Ende nochmals Hoffnung auf, als Wendie Renard nach einem Freistoss in der 81. Minute per Kopf aus dem Nichts den Anschlusstreffer erzielte.

Nun wartet England

Es sollte aber das einzige Tor bleiben, das die ambitionierten Französinnen zu bejubeln hatten. Für die frenetisch angefeuerten Gastgeberinnen endete das im Vorfeld zu «Le Grand Match» stilisierte Duell und das Heim-Turnier mit einer bitteren Enttäuschung.

Die amtierenden Weltmeisterinnen treffen in ihrem WM-Halbfinal auf England, das sich am Donnerstag Norwegen diskussionslos mit 3:0 entledigte.

