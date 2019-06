Frankreich gewinnt gegen Brasilien nach einer intensiven Partie mit 2:1 nach Verlängerung.

England setzt sich gegen Aussenseiter Kamerun mit 3:0 durch. Zu reden gibt vor allem der VAR.

Die Entscheidung im Achtelfinal-Knüller zwischen Frankreich und Brasilien fiel erst in der Verlängerung. In der 106. Minute entwischte Amandine Henry nach einem Freistoss ihrer Gegenspielerin und drückte den Ball aus nächster Nähe über die Linie. Die Brasilianerinnen konnten in der Folge nicht mehr reagieren und müssen die Koffer packen.

Chancen auf beiden Seiten

In der regulären Spielzeit kamen beide Mannschaften immer wieder zu hervorragenden Möglichkeiten. Leistungsgerecht ging Frankreich in der 52. Minute durch Valérie Gauvin in Führung. Etwas überraschend glich Thaisa das Geschehen rund 10 Minuten später wieder aus. Brasilien drehte erst ganz zum Schluss auf und kam dem Siegtreffer mehrmals äusserst nahe.

England eine Nummer zu gross für Kamerun

Im anderen Achtelfinal vom Sonntagnachmittag hatte das Spiel für Favorit England ideal begonnen. Nach einer Viertelstunde schoss Steph Houghton ihre Farben mit einem Freistoss von der Fünfmeterlinie in Führung. Spätestens mit dem 3:0 durch Alex Greenwood in der 58. Minute war die Sache zwischen England und Kamerun erledigt. Doch so klar wie das Ergebnis suggeriert, war das Spiel keineswegs.

Kamerun hadert mit dem VAR

Die Nachspielzeit der 1. Halbzeit lief bereits, da erhöhte Ellen White auf 2:0 für England. Die Linienrichterin zeigte sogleich eine Offside-Position an, doch der Videoschiedsrichter revidierte diesen Entscheid und gab den Treffer. Die Kamerunerinnen waren mit diesem Verdikt dermassen unzufrieden, dass sie sich zu einem kurzen Spielfeldprotest hinreissen liessen.

Für Kamerun kam es nach der Pause noch dicker. Kaum wurde das Spiel wieder freigegeben, traf Ajara Nchout zum 1:2. Doch erneut schaltete sich der VAR ein und aberkannte das Tor aufgrund einer Abseitsposition.

Die Viertelfinal-Duelle

In der nächsten Runde treffen die «Three Lionesses» auf Norwegen. Frankreich spielt entweder gegen Spanien oder die USA. Diese Partie wird am Montagabend ausgetragen.

Sendebezug: srf.ch/sport, Livestream, 23.6.2019, 17:30 Uhr