Legende: Wo geht es für sie weiter? Lia Wälti. Imago/Sports Press Photo

Lia Wälti verlässt die Frauen des FC Arsenal. Dies kündigte die Schweizerin in einem Video an.

Die Nati-Kapitänin spielte während 7 Jahren für den Londoner Klub.

Wo die Karriere der 32-Jährigen weiter geht, ist noch offen.

Der mit 1:0 gewonnene Champions-League-Final gegen Barcelona – den Lia Wälti von der Ersatzbank aus verfolgte – war ihr letztes Spiel für die «Gunners». Die 32-jährige Schweizerin kündigte am Donnerstag in einer emotionalen Videobotschaft ihren Abschied vom FC Arsenal an. Die Bernerin lief in 183 Ernstkämpfen für den Londoner Klub auf und war während Jahren eine der Schlüsselspielerinnen. Gleich in ihrer 1. Saison bei Arsenal holte der Verein den Meistertitel.

«Diesen Klub zu verlassen, war eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich je treffen musste. Arsenal war für mich viel mehr als ein Fussball-Klub. Es war ein Zuhause, wie eine zweite Familie», sagte die Kapitänin der Schweizer Nati unter Tränen. «Das Wichtigste für mich waren die Freundschaften, die ich hier geschlossen habe.»

Wo es für Wälti sportlich weiter geht, ist noch offen. In den letzten Wochen wurde sie immer wieder mit Juventus Turin in Verbindung gebracht.