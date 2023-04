Barcelona gewinnt das Halbfinal-Hinspiel in London 1:0. Ana-Maria Crnogorcevic wird in der 85. Minute eingewechselt.

Vorjahresfinalist FC Barcelona hat einen grossen Schritt zum erneuten Einzug in den Final der Frauen-Champions-League gemacht. Die Katalaninnen, bei welchen die Schweizerin Ana-Maria Crnogorcevic in der 85. Minute eingewechselt wurde, gewannen das Halbfinal-Hinspiel beim FC Chelsea mit 1:0.

Die Norwegerin Caroline Graham Hansen brachte Barça an der Stamford Bridge schon in der 4. Minute in Führung. Chelsea war in der Folge nicht in der Lage, die Hypothek wettzumachen und braucht im Rückspiel im Camp Nou am kommenden Donnerstag einen Sieg.

Britische Rekordkulisse

Der Halbfinal in London wurde von 27'697 Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgt. Noch nie besuchten im Vereinigten Königreich mehr Leute ein Spiel der Women's Champions League. Im Rückspiel in Barcelona dürfte diese Marke um ein Vielfaches übertroffen werden: Laut dem europäischen Fussballverband Uefa wurden bereits mehr als 50'000 Tickets verkauft.

Im zweiten Halbfinal stehen sich am Sonntag der deutsche Meister VfL Wolfsburg und der FC Arsenal gegenüber.