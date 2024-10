Legende: Einmal mehr in der Favoritenrolle Salma Paralluelo und der FC Barcelona streben den 3. CL-Titel in Folge an. Imago/Pressinphoto

Der Modus: Ein letztes Mal «Old School»

Im Gegensatz zur «Königsklasse» der Männer wird bei den Frauen noch ein letztes Mal in einer Gruppenphase gespielt. In vier je vier Teams umfassenden Pools qualifizieren sich die Erst- und Zweitplatzierten für die Viertelfinals. Der Final steigt dann am 24. oder 25. Mai im Estadio Jose Alvalade in Lissabon.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Lyon Chelsea Bayern Barcelona VfL Wolfsburg Real Madrid Arsenal ManCity AS Roma Twente Juventus St. Pölten Galatasaray Celtic Valerenga Hammarby

Die Favoritinnen: Alle gegen Barcelona

Die Buchmacher sind sich einig – der Weg zum «Henkelpott» führt über Barcelona. Die Equipe um die Superstars Aitana Bonmati und Alexia Putellas hat sich auf dem Weg zum 3. Titel in Folge mit Polens Starstürmerin Ewa Pajor noch zusätzlich verstärkt. Dahinter lauern die Vorjahresfinalistinnen Lyon auf ihre Chance, auch Chelsea, Bayern und Arsenal werden Chancen zugerechnet.

Die Schweizerinnen: Im Zehnerpack vertreten

Nati-Trainerin Pia Sundhage wird die CL mit Sicherheit mitverfolgen. Gleich 10 Schweizerinnen sind in den Kaderlisten der 16 Teams zu finden. Während Lia Wälti von ihrer Verletzung genesen ist und Smilla Vallotto bei Hammarby regelmässig Einsätze erhält, müssen die meisten Schweizerinnen aktuell um ihre Minuten kämpfen. Das gilt auch für Roma-Stürmerin Alayah Pilgrim, die nach einem Knorpelschaden kürzlich ihre lange Zwangspause beenden konnte.

01:35 Video Alayah Pilgrim fiebert der Champions-League-Gruppenphase entgegen Aus Sport-Clip vom 08.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden.