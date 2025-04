Legende: Weiter auf Kurs in Richtung Titelverteidigung Der FC Barcelona. Keystone/AP Photo/Bagu Blanco

Obwohl die Partie für Barcelona nach einem verschossenen Elfmeter von Alexia Putellas in der 12. Minute nicht optimal lanciert worden war, liessen die Katalaninnen im Halbfinal-Hinspiel in der Champions Legue gegen Chelsea nie Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen.

Ewa Pajor (35.) und Claudia Pina (70.) stellten auf 2:0, bevor Sandy Baltimore für die Londonerinnen zwischenzeitlich verkürzen konnte (74.). Doch dank zwei späten Toren von Irene Paredes (82.) und erneut Pina (90.) schaffte Barcelona letztlich doch noch eine klare Differenz und kann das Rückspiel mit einem komfortablen Vorsprung in Angriff nehmen. Die Schweizer Nati-Spielerin Sydney Schertenleib sass bei Barcelona über die gesamte Spielzeit auf der Ersatzbank.

Dritter Titel in Serie?

Der FC Barcelona könnte seinen dritten Champions-League-Titel in Serie holen. Zuerst steht am 27. April aber noch das Rückspiel in England an. Am selben Tag machen Lyon und Arsenal (Hinspiel 2:1) den zweiten Finalisten unter sich aus.